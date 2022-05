Jordanien Hotels

Unsere ausgewählten Jordanien Luxusresorts und Hotels sind Oasen der Ruhe und Entspannung und zugleich Ausgangspunkt für abenteuerliche Erkundungstouren durch das uralte Königreich. In Jordanien warten zahlreiche historische Stätten, wie beispielsweise die berühmte Felsenstadt Petra oder die Ausgrabungsstätte Jerash darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Verbringen Sie Ihre Ferien in paradiesischen Hotels mit Poolanlagen, eigenen Strandabschnitten und fantastischem Essen. Ob Sie in den Wüstenlandschaften der Wadi Rum wie Beduinen im Wüstencamp übernachten, die aufregende Hauptstadt Amman erleben oder Ihre Ferien in den Hotels am Toten Meer verbringen möchten – Wir finden in jedem Fall die passende Unterkunft in unterschiedlichen Preisklassen für Sie. Unsere erfahrenen Jordanien Spezialisten unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot für eine Unterkunft in Jordanien, die genau zu Ihren Bedürfnissen und Vorstellungen passt.