Faszinierende Namibia Safaris

Namibia ruft und lässt auch nicht wieder los. Eine Safari durch Namibia und die weite afrikanische Savanne, die unendliche Einsamkeit des River Canyon und die spektakuläre Tierwelt in der Etosha-Pfanne zieht jeden Besucher in ihren Bann. Da sind auch nicht nur die Tiere, auch die Geschichte wird in den Höhlenzeichnungen von Twyfelfontein dokumentiert und in den Strassen der Hauptstadt Windhoek begegnen Sie immer wieder der deutschen kolonialen Vergangenheit. Namibias letzte Nomadenstämme, die Himba, führen uns zurück zu den Ursprüngen Südwestafrikas. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten eine Namibia Reise ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen.