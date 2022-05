Waterberg und Umgebung

Das Plateau, auf dem sich der beeindruckende Waterberg Plateau National Park befindet, wird von einer üppigen Vegetation geprägt und besticht durch seine schöne Atmosphäre. Das traditionell hier lebende Volk der Herero wurde zu Zeiten deutschen Kolonisation gewaltsam verdrängt und die nahe Wüste getrieben, was nicht viele der Stammesangehörigen überlebt haben. An diese dunkle Epoche der Geschichte Namibias erinnern zahlreiche Gedenkstätten in der Region rund um Waterberg. Lassen Sie sich vom Charme der Region begeistern und kontaktieren Sie unsere Spezialisten, wenn Sie in Waterberg Nashörner beobachten möchten.