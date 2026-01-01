Lake Malawi: unsere Hotels und Lodges
Ferien am mystischen Malawi See
Kaya Mawa Lodge
Preis auf Anfrage
Likoma Island
Die Kaya Mawa Lodge ist ein idyllischer und romantischer Ort und liegt unter Mango Bäumen an einem feinen und weiss...
Pumulani Lodge
Preis auf Anfrage
Mangochi
Die Pumulani Lodge bietet eine perfekte Mischung für unvergessliche Ferien in einer ursprünglichen und einzigartigen...
Mumbo Island Camp
Preis auf Anfrage
Mumbo Island
Eine intime und tropische Insel im Malawi See in völliger Abgeschiedenheit jeglicher Zivilisation.
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