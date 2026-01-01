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Lake Malawi, Malawi

Lake Malawi: unsere Hotels und Lodges

Ferien am mystischen Malawi See

Wenn von den grössten Seen der Welt gesprochen wird, wird früher oder später auch der Malawi See genannt. In der Region Mangochi warten viele Hotels auf Reisende. Durch eine perfekte Infrastruktur und zahlreiche Unternehmungen, die angeboten werden, sind Aufenthalte in dieser Region ein absolutes Erlebnis für Naturliebhaber. Besonders die Unterwasserwelt ist beeindruckend und lockt Schnorchler aus aller Welt an. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten für Afrika Ferien ein Angebot für Lake Malawi Reisen erstellen. Verbringen Sie einige unbeschwerte und erholsame Ferientage an diesem wunderschönen Ort.

Kaya Mawa LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Likoma Island
Die Kaya Mawa Lodge ist ein idyllischer und romantischer Ort und liegt unter Mango Bäumen an einem feinen und weiss...
Pumulani LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Mangochi
Die Pumulani Lodge bietet eine perfekte Mischung für unvergessliche Ferien in einer ursprünglichen und einzigartigen...
Mumbo Island CampHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Mumbo Island
Eine intime und tropische Insel im Malawi See in völliger Abgeschiedenheit jeglicher Zivilisation.

Badeferien Malawi

Erholung und Entspannung an den schönsten Stränden

Safaris Malawi

Selbstverständlich können Sie auch in Malawi auf die Big Five treffen

Schnorcheln

Erleben und entdecken Sie die bunte Unterwasserwelt des Lake Malawi

Reiseinformationen

Reisetipps für unvergessliche Aufenthalte in Malawi

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