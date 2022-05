Romantische Kenia Hochzeitsreisen

Paradies am Indischen Ozean

Besonders für junge Paare bietet sich der Honeymoon in Kenia an. Neben den vielen Safaris, die durchgeführt werden können, gibt es noch viele weitere Unternehmungen im Programm. Entspannung garantieren die vielen Badeorte am Indischen Ozean. Haben Sie schon einmal eine Korallenbank gesehen? In Kenia werden Sie das mehrfach dürfen. Tauchen und Schnorcheln in Kenia ist ein absolutes Muss. Mombasa darf ebenfalls nicht ausgelassen werden, denn die Altstadt ist malerisch und bietet viele Attraktionen und Sehenswürdigkeiten. Im Lamu-Archipel reisen Sie zum Ursprung des Lebens zurück. Das Land ist zudem auch für seinen sagenhaften Sternenhimmel bekannt. Sie sehen also, dass Sie bei Ferien im wunderschönen und abwechslungsreichen Kenia viele Möglichkeiten zur Auswahl haben. Überzeugen Sie sich von der Schönheit und Einzigartigkeit dieses Landes selbst. Unsere Reiseexperten stehen Ihnen für weitere Fragen und zur genauen Urlaubsplanung gerne und jederzeit zur Verfügung. Ihre Kenia Flitterwochen werden Ihnen nicht nur aufgrund der reichen Tierwelt ewig in Erinnerung bleiben.