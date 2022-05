Kenia Badeferien

Kenia Safaris - eine schöne Möglichkeit, dieses Land kennenzulernen

Rund um Mombasa, der Metropole an Kenias Küste, können Sie viele herrliche Strände besuchen. Egal, ob es Sie nach Shanzu, Bamburi, Kenyatta oder Nyali zieht, an den Stränden in diesem Teil Kenias ist immer viel los und eine spannende Zeit erwartet Sie. Denn von hier aus können Sie auch viele Ausflüge zu interessanten Orten unternehmen und zum Beispiel an einer aufregenden Kenia Safari teilnehmen. Aber auch Ausflüge in den Urwald oder zu den an den Stränden der Region lebenden Meeresschildkröten sind immer eine gute Idee und vermitteln Ihnen einen authentischen Einblick in die abwechslungsreiche Natur von Kenia.

Ein Land für Aktivferien

Der Indische Ozean vor Kenia ist ein Paradies für Wassersportler. Vor den Küsten Kenias ist vieles möglich. So lädt die Region dazu ein, beim Tiefseeangeln eine erholsame Zeit zu haben und zu reflektieren, wie schön die Küsten Kenias sind. Aber auch wenn Sie einen bewegungsintensiveren Sport vorziehen, hat Kenia Ihnen viel zu bieten. Denn vor Kenias Küste können Sie auch Windsurfen und nach Herzenslust tauchen. Vor allem Taucher fühlen sich aufgrund der perfekten Bedingungen vor Kenia sehr wohl. Unabhängig davon, ob Sie tauchen in Kenia oder schnorcheln in Kenia, zahlreiche Korallenriffe sorgen dafür, dass ein Ausflug in die Unterwasserwelt von Kenia niemals langweilig ist. Authentisch, einladend und sehr locker, so präsentiert sich das schöne Land Kenia.