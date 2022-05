Am Küstenstreifen von Mombasa im Norden beeindrucken in erster Linie die malerischen palmengesäumten Strände. Besonders die Strände Maburi, Kibambale und Shanzu sind zu empfehlen. In diesen Regionen finden Sie auch viele Hotels und Resorts in jeder Preisklasse. Mombasa Nord ist auch bei Schnorchlern und Tauchern sehr beliebt, es gibt hier eine bunte und schillernde Unterwasserwelt. Das Wasser ist nur selten kälter als 20 °C. Bei Ebbe können Sie wunderschöne Spaziergänge unternehmen. Mombasa Nord Reisen sind Ferien im Paradies. Unsere Spezialisten beraten Sie sehr gerne und beantworten Ihnen alle offenen Fragen.