Höhepunkte Äthiopiens ab Addis Abeba

1 . Tag Addis Abeba Transfer vom Flughafen zum Hotel in Addis Abeba.

2 . Tag Bahir Dar (F, M, A) Flug zur Stadt Bahir Dar, die direkt am Ufer des Lake Tana liegt. Besichtigungen der Wasserfälle des Blauen Nils sowie der Inselklöster.

3 . Tag Gondar (F, M, A) Fahrt nach Gondar und Besichtiung der beeindruckenden Schlösser, das Steinbadehauses des Kaisers und die Kirche mit ihren berühmten Wand- und Deckenmalereien.

4 . Tag Simien (F, M, A) Ausflug zu den Simien Mountains, wo Sie die spektakuläre Berglandschaft geniessen und mit etwas Glück die Gelada-Affen sehen können.

5 . Tag Lalibela (F, M, A) Flug nach Lalibela und schöne Fahrt über die Hügel zur Stadt. Am Nachmittag Besichtigung der ersten Gruppe der Felsenkirchen von Lalibela, ein Höhepunkt jeder Äthiopienreise.

6 . Tag Lalibela (F, M, A) Am Morgen Ausflug mit dem Maulesel zu der halb in Stein geschlagenen Kirche von Asheton Maryam und am Nachmittag Besichtigung der zweiten und dritten Gruppe von Felsenkirchen in Lalibela.

7 . Tag Addis Abeba (F) Rückflug nach Addis Abeba. Anschliessend Halbtagestour mit den bekannten Sehenswürdigkeiten der Stadt.