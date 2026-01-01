Äthiopien Kulturell ab Addis Abeba

1 . Tag Addis Abeba Transfer vom Flughafen zum Hotel in Addis Abeba.

2 . Tag Langano (F, M, A) Fahrt südwärts Richtung Rift Valley zum Langano-See, wo Sie die Adadi Mariam-Kirche, Melka Kunture und Tiya besuchen.

3 . Tag Arba Minch (F, M, A) Fahrt nach Arba Minch und Besuche von Dörfern der Wolita- und Alaba-Stämme.

4 . Tag Arba Minch (F, M, A) Fahrt nach Chencha und Besuch des Dorfes Dorze. Am Nachmittag Bootsausflug auf dem Lake Chamo, wo Sie Krokodile, Nilpferde, Pelikane und Fischadler sehen können.

5 . Tag Jinka (F, M, A) Fahrt durch das Weito-Tal in Richtung Süden nach Jinka. Besuch eines Dorfes der Konso. Die Konso sind vor allem für ihre terrassenförmigen Felder bekannt sowie für die hölzernen Stelen. Falls der heutige Tag auf einen Donnerstag fällt, haben Sie die Möglichkeit den farbenprächtigen Markt von Key Afer zu besuchen.

6 . Tag Jinka (F, M, A) Auf dem Weg zum Mago-Nationalpark wird ein Dorf der Mursi besucht. Die Frauen dieses Stammes lassen sich die Ohrläppchen und Lippen piercen, die Männer demonstrieren ihren Mut und ihre Standfestigkeit durch zeremonielle Stockkämpfe.

7 . Tag Turmi (F, M, A) Nach dem Frühstück Fahrt nach Turmi und Begegnung mit dem Hamer-Stamm. Bis heute wird die Zeremonie des Bullensprungs gepflegt. Ein Ritual für den Übergang von der Jugend zum Erwachsensein und um einen Lebenspartner zu finden.

8 . Tag Omorate (F, M, A) Ausflug zum Dorf Omorate, ein kleiner Ort im Osten des Flusses Omo. Dort besuchen Sie den Stamm der Dassanech.

9 . Tag Yabello (F, M, A) Fahrt nach Yabello mit Stopp beim nomadischen Volk Erbore.

10 . Tag Awassa (F, M, A) Fahrt nordwärts nach Awassa. Unterwegs Stopp bei den Völkern der Borena und Sidama.

11 . Tag Addis Abeba (F, M, A) Heute besichtigen Sie noch den Fischmarkt in Awassa und fahren anschliessend zurück nach Addis Abeba. Abendessen in einem lokalen Restaurant und Transfer zum Flughafen.