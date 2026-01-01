Grosse Äthiopien Reise ab Addis Abeba

1 . Tag Addis Abeba Transfer vom Flughafen zum Hotel in Addis Abeba.

2 . Tag Bahir Dar (F, M, A) Flug nach Bahir Dar. Bootsfahrt auf dem Lake Tana und Besuch verschiedener Kirchen und Klöster, die für schöne Wandmalereien bekannt sind. Am Nachmittag Besichtigung des in der Nähe gelegenen Wasserfall des Blauen Nils.

3 . Tag Simien (F, M, A) Fahrt nach Sankaber in den Simien Mountains, wo Sie die spektakuläre Berglandschaft geniessen und mit etwas Glück die Gelada-Affen sehen können.

4 . Tag Simien (F, M, A) Heute steht eine Ganztages-Wandertour durch die wunderschöne Landschaft auf dem Programm. Sie kommen vorbei an schönen Schluchten und verschiedenen endemischen Pflanzen.

5 . Tag Gondar (F, M, A) Fahrt nach Gondar. Besichtigung der Stadt mit Besuch der beeindruckenden Schlössern, des Steinbadehauses des Kaisers und der Kirche mit ihren berühmten Wand- und Deckenmalereien.

6-7 . Tag Lalibela (F, M, A) Flug nach Lalibela. Am Nachmittag Besichtigung der ersten Gruppe der Felsenkirchen von Lalibela. Ausflug mit dem Maulesel zu der halb in Stein geschlagenen Kirche von Asheton Maryam und Besichtigung der zweiten und dritten Gruppe der Felsenkirchen in Lalibela.

8 . Tag Langano (F, M, A) Rückflug nach Addis Abeba und Fahrt nach Langano. Unterwegs fahren Sie durch die Region des Rift Valleys und vorbei an verschiedenen Seen.

9 . Tag Arba Minch (F, M, A) Fahrt nach Arba Minch und Besuche bei Dörfern der Wolita- und Alaba-Stämme.

10 . Tag Arba Minch (F, M, A) Fahrt nach Chencha und Besichtigung des Dorfes Dorze. Am Nachmittag Bootsausflug auf dem Lake Chamo, auf dem Sie auch den Krokodilmarkt besuchen werden.

11 . Tag Jinka (F, M, A) Fahrt nach Jinka durch das Weito-Tal und Besuch der Dörfer der Stämme Tsemay und Woito. Danach geht es weiter zum Dorf Konso, das für seine Handwerkskunst bekannt ist.

12 . Tag Turmi (F, M, A) Weiterfahrt nach Mursi und Turmi, wo Sie die lokalen Stämme besuchen.

13 . Tag Murulle (F, M, A) Ausflug nach Murulle und Besichtigung eines traditionellen Dorfes vom Karo-Stamm.

14 . Tag Addis Abeba (F, A) Fahrt nach Arba Minch und Flug zurück nach Addis Abeba. Abendessen in einem lokalen Restaurant und Transfer zum Flughafen.