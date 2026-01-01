Best of Äthiopien Rundreise ab Addis Abeba

1 . Tag Addis Abeba Transfer vom Flughafen zum Hotel in Addis Abeba.

2 . Tag Debre Markos (F, M, A) Nach dem Frühstück Fahrt in Richtung Norden nach Debre Markos. Unterwegs Besuch des grössten Klosters des Landes, sowie Fahrt durch die Schlucht des Blauen Nils.

3 . Tag Bahir Dar (F, M, A) Heute fahren Sie weiter zur Stadt Bahir Dar, direkt am Ufer des Lake Tana gelegen. Am Nachmittag Besichtigung vom in der Nähe gelegenen Wasserfall des Blauen Nils.

4 . Tag Gondar (F, M, A) Am Morgen Bootsfahrt auf dem Lake Tana und Besuch von verschiedenen Kirchen und Klöstern, die für schöne Wandmalereien bekannt sind. Nach dem Mittagessen Weiterfahrt nach Gondar, das nördlich des Lake Tanas gelegen ist.

5 . Tag Gondar (F, M, A) Der heutige Tag steht für die Besichtigung der Stadt Gondar zur Verfügung. Besuch der beeindruckenden Schlösser, des Steinbadehauses des Kaisers und der Kirche mit ihren berühmten Wand- und Deckenmalereien.

6 . Tag Simien (F, M, A) Ausflug zu den Simien Mountains, wo Sie die spektakuläre Berglandschaft geniessen und mit etwas Glück Gelada-Affen sehen können.

7 . Tag Lalibela (F, M, A) Besuch des Volkes der Amhara während der Fahrt über die Wollo Mountains nach Lalibela.

8 . Tag Lalibela (F, M, A) Nach dem Frühstück Besichtigung der ersten Gruppe der Felsenkirchen von Lalibela, am Nachmittag der zweiten und dritten Gruppe.

9 . Tag Lalibela (F, M, A) Am Morgen Ausflug mit dem Maulesel zu der halb in Stein geschlagenen Kirche von Asheton Maryam. Am Nachmittag typische Kaffeezeremonie.

10 . Tag Kombolcha (F, M, A) Fahrt von Lalibela nach Dessie durch die wunderschöne Landschaft der Wollo Mountains.

11 . Tag Addis Abeba (F, M, A) Fahrt zurück nach Addis Abeba. Nach dem Abendessen in einem lokalen Restaurant Transfer zum Flughafen.