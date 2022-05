Botswana Safari Lodges

In allen für Besucher interessanten Regionen Botswanas finden Sie herrliche Camps und Lodges. Egal, ob Sie während Ihrer Botswana Reisen in der Kalahari entspannen oder das unglaublich schöne Okavango-Delta besuchen, einladende Lodges, in denen Sie in einer stilvollen Atmosphäre ein gutes Glas Wein geniessen können, sind überall vorhanden. Freuen Sie sich auf traumhafte Blicke auf vorüberziehende Elefantenherden und Büffel, während Sie sich im Pool Ihrer Lodge abkühlen. Kontaktieren Sie noch heute unsere erfahrenen Spezialisten, um schon bald ein Land voller Magie hautnah zu entdecken.