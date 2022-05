Botswana Rundreisen

Geführte Rundreisen sind eine beliebte Variante, um das für seine Artenvielfalt bekannte Land Botswana zu bereisen. Lassen Sie sich von einer fachkundigen Reiseleitung in die Geheimnisse der Landschaften Botswanas einführen und geniessen Sie Safaris der Extraklasse, auf denen Sie viele seltene Tiere aus der Nähe betrachten können. Egal, ob Sie an einer Campingsafari oder einer Flugsafari teilnehmen, Sie werden von der Weite und Schönheit Botswanas begeistert sein. Kontaktieren Sie noch heute unsere sehr erfahrenen Spezialisten, um sich schon bald selbst von der atemberaubenden Atmosphäre in Botswana überzeugen zu können und vor Ort eine unvergessliche Zeit zu erleben.