1 . Tag Teheran (A) Ankunft in Teheran und ganzer Tag Besichtigung der iranischen Hauptstadt. Übernachtung in Teheran.

2 . Tag Teheran (F, A) Besichtigung der iranischen Hauptstadt. Übernachtung in Teheran.

3 . Tag Teheran / Kashan / Isfahan (F, A) Fahrt nach Kashan und dort Besichtigung der gleichnamigen Stadt. Danach Weiterfahrt nach Isfahan. Übernachtung in Isfahan.

4 . Tag Isfahan (F, A) Sie besichtigen den ganzen Tag die wohl schönste Stadt Persiens, Isfahan. Ein persisches Sprichwort sagt «Isfahan ist die Hälfte der Welt». Übernachtung in Isfahan.

5 . Tag Isfahan (F, A) Heute stehen weitere Besichtigungen in Isfahan an. Übernachtung in Isfahan.

6 . Tag Isfahan / Yazd (F, A) Fahrt in die Wüstenstadt Yazd wo Sie nachmittags die Stadt erkunden. Übernachtung in Yazd.

7 . Tag Yazd / Pasargadae / Persepolis / Shiraz (F, A) Morgens Fahrt nach Pasargadae und Persepolis, wo Sie die beiden faszinierenden altpersischen Residenzstätten besuchen. Danach Weiterfahrt nach Shiraz. Übernachtung in Shiraz.

8 . Tag Shiraz (F, A) Heute Besichtigung von Shiraz, auch Stadt der Rosen und Nachtigallen genannt. U.a. besuchen Sie die Nasir-ol Molk Moschee, den Vakil Bazaar und die Festung Karim Khan Zand. Übernachtung in Shiraz.

9 . Tag Shiraz (F) Gemäss Ihren Wünschen Verlängerung Iran, Arabien oder Rückreise in die Schweiz.