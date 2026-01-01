Best of Persia in 9 Tagen ab Teheran
Best of Persia in 9 Tagen ab Teheran
Preis auf Anfrage
ab Teheran bis Shiraz
Highlights:
- Schönste Stadt Persiens, Isfahan
- Stadt der Dichter und Rosen, Shiraz
- UNESCO Weltkulturerbe Persepolis
- Wüstenstadt Yazd
- Hauptstadt Teheran
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Teheran (A)
Ankunft in Teheran und ganzer Tag Besichtigung der iranischen Hauptstadt. Übernachtung in Teheran.
2. Tag Teheran (F, A)
Besichtigung der iranischen Hauptstadt. Übernachtung in Teheran.
3. Tag Teheran / Kashan / Isfahan (F, A)
Fahrt nach Kashan und dort Besichtigung der gleichnamigen Stadt. Danach Weiterfahrt nach Isfahan. Übernachtung in Isfahan.
4. Tag Isfahan (F, A)
Sie besichtigen den ganzen Tag die wohl schönste Stadt Persiens, Isfahan. Ein persisches Sprichwort sagt «Isfahan ist die Hälfte der Welt». Übernachtung in Isfahan.
5. Tag Isfahan (F, A)
Heute stehen weitere Besichtigungen in Isfahan an. Übernachtung in Isfahan.
6. Tag Isfahan / Yazd (F, A)
Fahrt in die Wüstenstadt Yazd wo Sie nachmittags die Stadt erkunden. Übernachtung in Yazd.
7. Tag Yazd / Pasargadae / Persepolis / Shiraz (F, A)
Morgens Fahrt nach Pasargadae und Persepolis, wo Sie die beiden faszinierenden altpersischen Residenzstätten besuchen. Danach Weiterfahrt nach Shiraz. Übernachtung in Shiraz.
8. Tag Shiraz (F, A)
Heute Besichtigung von Shiraz, auch Stadt der Rosen und Nachtigallen genannt. U.a. besuchen Sie die Nasir-ol Molk Moschee, den Vakil Bazaar und die Festung Karim Khan Zand. Übernachtung in Shiraz.
9. Tag Shiraz (F)
Gemäss Ihren Wünschen Verlängerung Iran, Arabien oder Rückreise in die Schweiz.
Im Preis inbegriffen:
- Klimatisiertes Fahrzeug mit Fahrer an Tag 1 – 8
- 7 Hotelübernachtungen inkl. Halbpension (plus 1x Picknick-Lunch)
- Lokaler Deutsch sprechender Guide an Tag 1 – 7
- Eintrittsgelder
- 1 Fl. Mineralwasser p. P./Tag
Preise
9 Tage / 8 Nächte Preis auf Anfrage