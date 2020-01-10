Perle des Orients ab Teheran
Perle des Orients ab Teheran
Preis auf Anfrage
ab Teheran bis Isfahan
Highlights:
- Übernachtungen in Teheran & Kashan
- Besichtigung der Teppichstadt Nain
- Übernachtung in einer Karawanserei aus der Safaviden-Dynastie
- Besichtigung der Stadt der weltbekannten Dichter
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Teheran (A)
Ankunft in Teheran und Transfer ins Hotel. Übernachtung in Teheran.
2. Tag Teheran (F, M, A)
Besichtigung der iranischen Hauptstadt. Übernachtung in Teheran.
3. Tag Teheran (F, M, A)
Weitere Besichtigungen in Teheran. Übernachtung in Teheran.
4. Tag Teheran / Kashan (F, M, A)
Fahrt über Qom nach Kashan. Nachmittags erste Besichtigungen. Übernachtung in Kashan.
5. Tag Kashan (F, M, A)
Besichtigung der Stadt Kashan. Übernachtung in Kashan.
6. Tag Kashan / Yazd (F, M, A)
Fahrt nach Yazd und unterwegs Besichtigung der bekannten Teppichstadt Nain mit seiner bekannten Freitagsmoschee. Übernachtung in Yazd.
7. Tag Yazd (F, M, A)
Verschiedene Besichtigungen in Yazd. Die Stadt gilt als Hochburg der zoroastrischen Religion. Übernachtung in Yazd.
8. Tag Yazd / Zein-o-Din (F, M, A)
Fahrt nach Zein-o-Din. Dort übernachten Sie in einer echten Karawanserei aus der Safaviden-Dynastie, am Rande der Wüste. Übernachtung in Zein-o-Din.
9. Tag Zein-o-Din / Shiraz (F, M, A)
Die heutige Etappe führt Sie über Abarkuh nach Shiraz. Übernachtung in Shiraz.
10. Tag Shiraz (F, M, A)
Ganztägige Besichtigung von Shiraz, der Rosen- und Nachtigallenstadt und berühmt für Ihre weltbekannten Dichter wie Hafez oder Saadi. Übernachtung in Shiraz.
11. Tag Shiraz / Persepolis (F, M)
Vormittags Fahrt ins nahe gelegene Persepolis und dort besichtigen Sie die antike Zeremonienstadt. Nachmittags weitere Besichtigungen in Shiraz. Übernachtung in Shiraz.
12. Tag Shiraz / Isfahan (F, M, A)
Fahrt nach Isfahan über Pasargadae. Übernachtung in Isfahan.
13. Tag Isfahan (F, M, A)
Ganztägige Besichtigung, der wohl schönsten Stadt des Orients, Isfahan. Übernachtung in Isfahan.
14. Tag Isfahan (F, M, A)
Vormittags weitere Besichtigungen in Isfahan. Nachmittags zur freien Verfügung. Übernachtung in Isfahan.
15. Tag Isfahan (F)
Transfer zum Flughafen und Rückreise via Istanbul in die Schweiz.
Im Preis inbegriffen:
- An- und Abreisetransfers sowie Betreuung bei Ankunft u. Abreise
- klimatisiertes Fahrzeug mit Fahrer während gesamter Rundreise
- 14 Hotelübernachtungen inkl. Vollpension
- Begleitung durch Iranexpertin Fr. Iran Riahi ab/bis Schweiz
- Lokaler Englisch sprachiger Guide während der gesamten Rundreise
- Eintritte
- Visabeschaffung inkl. Visagebühren sowie ausführliche Reisedokumentation
- Anmeldefrist 10.1.20
Preise
15 Tage / 14 Nächte Preis auf Anfrage