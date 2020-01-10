1 . Tag Teheran (A) Ankunft in Teheran und Transfer ins Hotel. Übernachtung in Teheran.

2 . Tag Teheran (F, M, A) Besichtigung der iranischen Hauptstadt. Übernachtung in Teheran.

3 . Tag Teheran (F, M, A) Weitere Besichtigungen in Teheran. Übernachtung in Teheran.

4 . Tag Teheran / Kashan (F, M, A) Fahrt über Qom nach Kashan. Nachmittags erste Besichtigungen. Übernachtung in Kashan.

5 . Tag Kashan (F, M, A) Besichtigung der Stadt Kashan. Übernachtung in Kashan.

6 . Tag Kashan / Yazd (F, M, A) Fahrt nach Yazd und unterwegs Besichtigung der bekannten Teppichstadt Nain mit seiner bekannten Freitagsmoschee. Übernachtung in Yazd.

7 . Tag Yazd (F, M, A) Verschiedene Besichtigungen in Yazd. Die Stadt gilt als Hochburg der zoroastrischen Religion. Übernachtung in Yazd.

8 . Tag Yazd / Zein-o-Din (F, M, A) Fahrt nach Zein-o-Din. Dort übernachten Sie in einer echten Karawanserei aus der Safaviden-Dynastie, am Rande der Wüste. Übernachtung in Zein-o-Din.

9 . Tag Zein-o-Din / Shiraz (F, M, A) Die heutige Etappe führt Sie über Abarkuh nach Shiraz. Übernachtung in Shiraz.

10 . Tag Shiraz (F, M, A) Ganztägige Besichtigung von Shiraz, der Rosen- und Nachtigallenstadt und berühmt für Ihre weltbekannten Dichter wie Hafez oder Saadi. Übernachtung in Shiraz.

11 . Tag Shiraz / Persepolis (F, M) Vormittags Fahrt ins nahe gelegene Persepolis und dort besichtigen Sie die antike Zeremonienstadt. Nachmittags weitere Besichtigungen in Shiraz. Übernachtung in Shiraz.

12 . Tag Shiraz / Isfahan (F, M, A) Fahrt nach Isfahan über Pasargadae. Übernachtung in Isfahan.

13 . Tag Isfahan (F, M, A) Ganztägige Besichtigung, der wohl schönsten Stadt des Orients, Isfahan. Übernachtung in Isfahan.

14 . Tag Isfahan (F, M, A) Vormittags weitere Besichtigungen in Isfahan. Nachmittags zur freien Verfügung. Übernachtung in Isfahan.

15 . Tag Isfahan (F) Transfer zum Flughafen und Rückreise via Istanbul in die Schweiz.