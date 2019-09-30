1 . Tag Bandar-E-Abbas / Qeshm (A) Ankunft in Bandar-e-Abbas und kurze Besichtigung. Nachmittags Fahrt mit der Fähre nach Qeshm. Übernachtung in Qeshm.

2 . Tag Qeshm (F, M, A) Sie besichtigen die grösste Insel im Persischen Golf, Qeshm. Diese besitzt den Status als UNESCO Global Geopark und ist somit UNESO Weltkulturerbe. Übernachtung in Qeshm.

3 . Tag Qeshm / Hormus (F, M, A) Weitere Besichtigungen auf der Insel Qeshm sowie der Insel Hormus. Übernachtung in Qeshm.

4 . Tag Qeshm / Bandar-e-Kong (F, M, A) Nach weiteren Besichtigungen auf Qeshm Fahrt mit Bus und Fähre nach Bandar-e-Kong, eine Hafenstadt in der Provinz Hormozgan. Übernachtung in Bandar-eKong.

5 . Tag Bandar-e-Kong / Asaluyeh (F, M, A) Fahrt nach Asaluyeh und unterwegs Besichtigung des Nayband Marine Coastal National Park sowie der alten Stadt Sidaf. Übernachtung in Asaluyeh

6 . Tag Asaluyeh / Bushehr (F, M, A) Weiterfahrt nach Bushehr. Die Hafenstadt ist aufgrund des nahe gelegenen AKW’s, welches Teil des Nuklearstreits ist, zu internationaler Bekanntheit gekommen. Übernachtung in Bushehr.

7 . Tag Bushehr / Ahvaz (F, M, A) Heute steht eine lange Fahrt, über den Hafen Genaveh, nach Ahvaz auf dem Programm. Übernachtung in Ahvaz.

8 . Tag Ahvaz / Khor-Ramshahr / Abadan (F, M, A) Ausflug nach Khorramshahr und Abadan. Erstere Stadt liegt am iranisch-irakischen Grenzfluss Shatt-al-Arab und ist das Zentrum der Kriegserinnerungen. Abadan ist das Zentrum der iranischen Erdölindustrie. Übernachtung in Ahvaz.

9 . Tag Ahvaz / Susa / Chogha Zanbil (F, M, A) Fahrt nach Susa und dort Besichtigung der glanzvollen Stadt aus der mittelelamischen Periode. Weitere Besichtigungen der Ruinen Chogha Zanbil. Übernachtung in Ahvaz.

10 . Tag Ahvaz / Shiraz (F, M, A) Fahrt durch eine abwechslungsreiche Landschaft via Behbahan, Do Gonbadan und Nurabad nach Shiraz. Übernachtung in Shiraz.

11 . Tag Shiraz (F, M, A) Ganztägige Besichtigung von Shiraz, der Rosen- und Nachtigallenstadt und berühmt für Ihre weltbekannten Dichter wie Hafez oder Saadi. Übernachtung in Shiraz.

12 . Tag Shiraz / Persepolis (F, M, A) Besichtigung der antiken Zeremonienstadt Persepolis. Nachmittags weitere Besichtigungen in Shiraz. Übernachtung in Shiraz.

13 . Tag Shiraz (F) Transfer zum Flughafen und Rückreise via Dubai in die Schweiz.