Bei einer Panama Reise sollten Sie in jedem Fall genug Zeit einplanen. Der Panamakanal, welcher auch gern als das 8. Weltwunder bezeichnet wird, ist nur eine der vielen Attraktionen. Mit einer spektakulären Skyline begeistert die Stadt Panama City. Ein Besuch in einer Zigarrenfabrik sollte ebenfalls bei keinen Ferien in Panama fehlen. Nutzen Sie Ihren Aufenthalt, um auch die spannenden Nachbarländer Panamas zu entdecken! Ob nun Costa Rica oder Kolumbien, unsere Spezialisten für Ferien in Zentralamerika arbeiten Ihnen gerne ein individuelles Ferienangebot für länderübergreifende Rundreisen aus.