Nicaragua Kultur

Nicaragua und die Religion

Dass in Mittel- und Südamerika das Christentum eine starke Stellung hat, ist bekannt. In Nicaragua hat Religion eine zentrale Bedeutung für die Menschen, sie trägt die Kultur des Landes. Besonders stark ist hier der Marienkult. Im Dezember findet alljährlich in Leon die wohl grösste Prozession zu Ehren der Gottesmutter statt. Aber vielleicht machen Sie in Nicaragua Ferien im Herbst? Am 30. September können Sie die Fiesta mit Prozession zu Ehren des San Jerónimo erleben. Tanz, Gesang und Musik bestimmten den Alltag in dieser Zeit. Geniessen Sie die reiche Kultur dieses wunderschönen Landes und lassen Sie sich bei der Fiesta mit Gesang, Tanz und Musik sowie den typischen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen!