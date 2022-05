Nicaragua Kolonialstädte

Ein abwechslungsreiches Erlebnis

Naturnah, einzigartig und einladend, so präsentiert sich Managua, die Hauptstadt Nicaraguas, in der Sie eine wunderschöne Zeit verbringen können. So beeindruckende Bauwerke wie das Casa Presidencial, von dem aus die Geschicke des Landes gelenkt werden, machen eine Stadtbesichtigung der Metropole zu einem kurzweiligen Ereignis, an welches Sie sich noch lange nach Ihrer Rückkehr aus Nicaragua erinnern werden. Vor allem die vielen kolonialen Bauten machen die Stadt zu einem Traumziel für Geschichtsinteressierte und werden Sie schnell in ihren Bann ziehen. Ein Ort, den Sie bei Streifzügen durch die weitläufige Stadt nicht verpassen sollten, ist der Palast Palacio National de la Cultura, in dem ein sehenswertes Museum untergebracht ist.