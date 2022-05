San Juan del Sur Reisen

Strandliebhaber und auch Surfer sind an diesem Ort besonders gut aufgehoben. Restaurants und Bars reihen sich entlang der wunderschönen Strandpromenade. Von hier aus geniessen Sie einen grossartigen Ausblick auf San Juan del Sur. Besonders die Sonnenuntergänge werden Sie begeistern, denn bei Dämmerung präsentiert sich der Himmel in herrlichen Farben. Für einen gelungen Aufenthalt benötigen Sie natürlich eine komfortable Unterkunft. Wir empfehlen Ihnen das Pelican Eyes Resort in San Juan del Sur. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne und bieten Ihnen auch weitere ausgesuchte Hotels und Resorts an.