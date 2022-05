Corn Island Reisen

Corn Island in Nicaragua wird noch immer als Geheimtipp gehandelt. Mit palmengesäumten Stränden und einem türkisblauen Meer sind die idealen Voraussetzungen für Ferien im Paradies gegeben. Relaxen Sie in einer Hängematte und geniessen Sie den einzigartigen Ausblick. Die benachbarte Insel Little Corn erreichen Sie einfach per Tagesausflug. Inmitten des Karibischen Meeres befinden sich diese beiden Inseln und garantieren Erholung und Entspannung. Wenn auch Sie schon immer einmal eine kleine Auszeit in der Karibik geplant haben, eignen sich Corn Island Ferien hierfür ideal! Unsere Spezialisten stehen Ihnen für nähere Auskünfte gerne zur Verfügung.