Nicaragua Reisen

Die grosse Vielfalt Nicaraguas

Nicaragua und seine Kultur

Die Archäologen haben in den letzten Jahren wahre Schätze ans Licht gebracht. Die heutige Stadt Puerto Momotombo wurde auf den Ruinen von León Viejo (Alt-León) angelegt. Archäologen buddelten hier Kirchen, Geschäfte, Wohnhäuser und eine Bank aus dem Schutt. Von den Indianern wird diese Bank als "Haus der Schreie" bezeichnet, weil ihren versklavten Vorfahren einst an dieser Stelle ihre Initialen in die Haut eingebrannt wurden. Farbenfrohe Strassenschauspiele, die im 17. Jahrhundert von den “Mestizos” kreiert wurden, kann man heute noch auf den Strassen antreffen. Der “Tanz der Blattschneideameisen“, der in jedem Jahr in Altagracia auf der Insel Ometepe inszeniert wird, ist ein folkloristisches Highlight. Märchen, Sagen und Legenden beleben das kulturelle Leben in Nicaragua. Zum grössten Teil stammen die Erzählungen aus der Kolonialzeit der Spanier und werden als Schauspiele in den alten Kolonialstädten, wie beispielsweise in der bunten Stadt Granada, zum Leben erweckt.

Nicaragua, das Land der Vulkane

Rund um Nicaraguas etwa neunzehn aktive Feuerberge gibt es auf einer der Nicaragua Mietwagenrundreisen viel zu entdecken. Der Telica ist einer der aktivsten feuerspeienden Berge in der Nähe von Leon. Flüssige und glühende Lava gibt es während der Nicaragua Ferien als ein schaurig-schönes Schauspiel am Berg Masaya bei der Stadt Masaya zu beobachten. So schön und interessant die Feuerberge auch sind, sie sind gleichzeitig Segen für Landwirtschaft und Mineralienabbau, können aber auch in Minuten Tod und Verderben bringen. Sie verteilen sich über das gesamte Land und selbst in dem sagenhaften Lago de Nicaragua gibt es kleinere, vulkanische Inseln. Trekkingtouren und Wanderungen starten am Nicaragua See. Unsere Spezialisten geben gerne detaillierte Informationen über die schönsten Nicaragua Trekkings.

Nicaragua mit karibischem Feeling

Was wäre die Karibik und Nicaragua Badeferien ohne Reggae und Rum? Einmal im Rhythmus des Reggae durch die Strassen der Hauptstadt Managua tanzen, das Flair der Stadt in sich aufnehmen und die wasserreiche Umgebung mit zahlreichen Seen erkunden. Planen Sie nach Nicaragua Ihre Hochzeitsreise, so werden Sie unvergessliche, romantische Flitterwochen in einer exotischen Umgebung geniessen. Nicaragua Hotels stehen mit hohem Komfort und aufmerksamem Service für alle Ihre Wünsche zur Verfügung. Haben Sie Lust auf aktive Nicaragua Ferien? An der Pazifikküste treten Sie mit Ihrem Surfbrett gegen die Super-Wellen an. Im Landesinneren erleben Sie tolle Wasserfälle im dichten Urwald oder Sie besuchen die Surfing Turtle Lodge und begleiten Schildkröten auf ihrem Weg ins Meer. Versäumen Sie es nicht, eine der Rumfabriken im Land zu besuchen. Der Rum aus Nicaragua gilt als einer der besten der Welt. Durch das Vulkangestein, auf dem Zuckerrohr angebaut wird, erhält der Rum seinen unvergleichlichen Geschmack. Die hohe Qualität wird zusätzlich durch die Lagerung in Eichenfässern garantiert.