Das schöne Örtchen Puerto Aventuras bietet alles, was komfortable Ferien ausmacht! Neben ansprechenden Hotels finden Sie hier Traumstrände, die nur darauf warten, dass Sie sich an ihnen von einer ereignisreichen Mexiko Rundreise erholen. Eine üppige Vegetation im Hinterland und einige Stätten der Maya machen Puerto Aventuras als attraktives Reiseziel aus. Egal, ob Sie in Puerto Aventuras zum örtlichen Wrack tauchen oder Golf spielen, viele verschiedene Aktivitäten gestalten Ihren Aufenthalt vor Ort spannend und kurzweilig. Kontaktieren Sie für weitere Informationen noch heute unsere erfahrenen Spezialisten.