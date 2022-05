Typische mexikanische Gastfreundschaft, herrliche Strände und viele Sehenswürdigkeiten machen Cancún zu einem beliebten Reiseziel. Wenn Sie im Rahmen Ihrer Mexiko Rundreise in diesem vielschichtigen Land unterwegs sind, sollten Sie Cancún an der Karibikküste unbedingt besuchen. Denn hier lockt nicht nur ein interessantes Nachtleben, auch die diversen Wassersportaktivitäten machen diesen traumhaften Ort aus! Des Weiteren finden Sie im Umland von Cancún einige Ausgrabungsstätten der Maya, welche Sie in die geheimnisvolle Geschichte der Hochkultur eintauchen lassen. Wenn Sie Cancún mit seinen guten Einkaufsmöglichkeiten kennenlernen möchten, kontaktieren Sie schnellstmöglich unsere Spezialisten!