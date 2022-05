Acapulco ist eine Stadt, die niemals zur Ruhe kommt. Diskotheken, Nachtclubs, Restaurants und Geschäfte sorgen für Abwechslung und Action. Zahlreiche Stars haben sich hier ein schickes Anwesen gekauft und geniessen nicht nur den atemberaubenden Sonnenaufgang. In der goldenen Zone der Stadt finden Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Wassersport steht in Acapulco ganz oben auf der Liste der Unternehmungen und Ausflüge. Wenn Sie an Acapulco Reisen interessiert sind, stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne beratend zur Seite! Ihre Mexiko Ferien werden ganz auf Ihre individuellen Wünsche und Ansprüche zugeschnitten.