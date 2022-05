Mexiko Hochzeitsreise

Mexiko Hotels buchen lassen vom Fachmann

Wellness pur erlebt man am Playa Carmen oder dem Riviera Maya in einem exklusiven Hotel Resort. Oder man erkundet die Kultur und historischen Stätten und Bräuche der Ureinwohner und entdeckt die berühmten Mexiko Pyramiden ganz einfach selbst mit einem Mietauto. Strand und Kultur lassen sich in Mexiko leicht miteinander verbinden, unsere Experten können Ihnen eine entsprechende Route für eine unvergessliche Mexiko Mietwagenrundreise erstellen. Auf den Zwischenstopps entspannen die frisch vermählten Paare am Pool, geniessen einen erfrischenden Cocktail oder verbringen den Tag unter Palmen an einem der Strände an Mexikos Pazifikküste. Dort kommen auch Wassersportler und Aktivreisende voll und ganz auf ihre Kosten.