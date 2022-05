Honduras Tauchen

Tauchen in Honduras ist immer eine gute Idee

Der Meeresgrund vor Honduras ist voll von spektakulären Naturmonumenten und ein Ort, an dem Sie die legendäre Schönheit der Karibik bestimmt nachvollziehen können. Eine der herausforderndsten Gegenden für Taucher in der Inselwelt von Honduras ist zweifellos das Gebiet rund um das Haliburton Schiffswrack. Dieses kleine, aber feine Wrack liegt sehr idyllisch und ist ein wahrer Blickfang. Aufgrund der Tücken des Wracktauchens sollten in erster Linie nur erfahrene Taucher dieses Abenteuer in Angriff nehmen. Ein weiteres Highlight sind die gewaltigen Flanken des Riffs, die wie ein riesiges Unterwassergebirge wirken. In der Umgebung dieser Berge, deren spektakulärster Teil als Black Hills bezeichnet wird, tummeln sich sehr viele bunte Fische, die ihren Lebensraum in diesem Riff haben. Die ebenfalls vor Ort vorkommenden Haie verdeutlichen den Artenreichtum des karibischen Meeres vor Honduras und machen die Gegend beliebt.