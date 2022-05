Honduras Rundreisen

Da Honduras so viele reizvolle Regionen zu bieten hat, sind geführte Rundreisen eine hervorragende Methode, um so viel wie möglich von diesem wunderschönen Land zu sehen und zu erleben. Vor allem die Maya-Stätten von Copán, in deren Bereich sich eine Treppe mit 2'200 Hieroglyphen befindet, ist eine faszinierende Sehenswürdigkeit. Aber auch die Nationalparks von Honduras, etwa Celaque, der durch seine Kiefernwälder beeindruckt, sind absolut sehenswert. Ein weiteres Highlight ist der grösste Botanische Garten Zentralamerikas. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten und informieren Sie sich über Honduras Reisen mit einer ortskundigen Reiseleitung!