Belize ist ein kontrastreiches Land, welches in erster Linie mit seiner einzigartigen und wunderschönen Natur begeistert und überzeugt. Ein Besuch im Brüllaffen-Reservat ist bei jedem Aufenthalt zu empfehlen. Wer einen Einblick in das Leben der Maya-Familien erhalten möchte, ist in Belize ebenfalls bestens aufgehoben. Für die notwendige Erfrischung sorgt ein Bad im Blue Creek. Im Rahmen unserer Rundreisen ist auch ein Stopp im Tikal Nationalpark vorgesehen. Von unseren exklusiven Belize Rundreisen werden Sie den Daheimgebliebenen garantiert noch lange berichten. Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten nach allen verfügbaren Angeboten.