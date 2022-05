Belize Badeferien

Karibisches Lebensgefühl an der Küste und ein traumhaftes Hinterland, welches von dichtem Dschungel geprägt wird, macht Belize zu einem Traumziel für entspannte Ferien. Erholung und Ruhe stehen an den Stränden und auf den exotischen Inseln Belizes absolut im Vordergrund, weswegen das Land alles bietet, um dort perfekte Badeferien zu verbringen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Ort sind, an dem Sie sich in einer herausragenden Landschaft nachhaltig vom Stress des Alltags erholen können, sind Sie in Belize genau richtig. Wenn Sie etwas Abwechslung wünschen, können Sie Ihre Strandferien kurz unterbrechen und die faszinierenden Stätten der Mayas im Urwald besuchen. Werden Sie noch heute aktiv und nehmen Sie Kontakt mit unseren Spezialisten auf, die gemeinsam mit Ihnen Belize Ferien der Extraklasse für Sie zusammenstellen.