Walker Hotel Greenwich Village
New York City
Beschreibung
Lage
In einem Backsteingebäude zwischen Greenwich Village und Flatiron District befindet sich dieses hübsche Hotel. Die U-Bahnstation 14th Street ist wenige Schritte entfernt. Zum Union Square sind es ca. 10 Minuten.
Angebot
Ein Restaurant und eine Lounge sowie Live-Musik in der Lobby gehören zum Angebot. Gratis Zugang zu einem Fitnesscenter in der Umgebung.
Zimmer
Die 113 Zimmer sind im Dekor der 1920er Jahre gehalten. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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