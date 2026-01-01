Beschreibung

Lage In einem Backsteingebäude zwischen Greenwich Village und Flatiron District befindet sich dieses hübsche Hotel. Die U-Bahnstation 14th Street ist wenige Schritte entfernt. Zum Union Square sind es ca. 10 Minuten.

Angebot Ein Restaurant und eine Lounge sowie Live-Musik in der Lobby gehören zum Angebot. Gratis Zugang zu einem Fitnesscenter in der Umgebung.