Beschreibung

Lage Die Unterkunft befindet sich im kleinen Städtchen Cary, ca. 20 Minuten westlich von Raleigh gelegen. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten in Kürze erreichbar.

Angebot Allen Gästen stehen ein Spa-Bereich, eine Bar und ein Restaurant mit lokaler Küche zur Verfügung.

Zimmer Die 54 Zimmer sind sehr modern eingrichtet und verfügen über TV und kostenloses WLAN.