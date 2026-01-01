Mayton Inn
Fearrington
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft befindet sich im kleinen Städtchen Cary, ca. 20 Minuten westlich von Raleigh gelegen. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten in Kürze erreichbar.
Angebot
Allen Gästen stehen ein Spa-Bereich, eine Bar und ein Restaurant mit lokaler Küche zur Verfügung.
Zimmer
Die 54 Zimmer sind sehr modern eingrichtet und verfügen über TV und kostenloses WLAN.
Tipp vom Spezialisten
Ein Mittelklassehotel an guter Lage. Ideal für Ruhesuchende.
Preis auf Anfrage
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