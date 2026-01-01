Lago Maggiore - Hotel Residence dei Fiori ab Stresa
Lago Maggiore - Hotel Residence dei Fiori ab Stresa
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Nahe am Lago Maggiore
- Ausflug zu den Borromäischen Inseln
- Kunstrasenplatz ist FIFA geprüft
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar
0
- 2 Übernachtungen
- Halbpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- 3 Trainingseinheiten (TE)
- knecht sportreisen Betreuung
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage