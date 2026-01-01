Sizilien - Torre del Grifo Village ab Catania

Das Mehrzweckgebäude ist das Herzstück der Aktivitäten im Dorf Torre del Grifo und ist zweifellos eine der grössten privaten Sportanlagen in Italien. 2 Innenpools, ein 5-a-side-Fussballplatz und ein 7-Pitch-Fussballfeld mit Kunstrasen, 5 Zimmer für Fitnessaktivitäten sowie ein Wellnesscenter, Kongresssaal, Bar und vieles mehr machen die Anlage zum perfekten Sportferienort.