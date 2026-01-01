Sizilien - Torre del Grifo Village ab Catania
Sizilien - Torre del Grifo Village ab Catania
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Eine der grössten Sportanlagen Italiens
- Wellnesscenter
- Optimale Trainingsmöglichkeiten
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Direktflug mit Edelweiss: Zürich - Catania - Zürich
Flughafentransfers
- 4 bzw. 7 Übernachtungen
- Vollpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Trainingsmaterial
- Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Täglich 1x Wäscheservice
- Benützung Fitness
- Benützung Wellness-Anlage
- Benützung Hallenbad
- Organisation Freundschaftsspiel (ersetzt eine TE)
- Lokale Betreuung
Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage