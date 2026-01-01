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Sizilien - Torre del Grifo Village ab Catania

Das Mehrzweckgebäude ist das Herzstück der Aktivitäten im Dorf Torre del Grifo und ist zweifellos eine der grössten privaten Sportanlagen in Italien. 2 Innenpools, ein 5-a-side-Fussballplatz und ein 7-Pitch-Fussballfeld mit Kunstrasen, 5 Zimmer für Fitnessaktivitäten sowie ein Wellnesscenter, Kongresssaal, Bar und vieles mehr machen die Anlage zum perfekten Sportferienort.
Sizilien - Torre del Grifo Village ab Catania
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Eine der grössten Sportanlagen Italiens
- Wellnesscenter
- Optimale Trainingsmöglichkeiten
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Direktflug mit Edelweiss: Zürich - Catania - Zürich

Flughafentransfers
  • 4 bzw. 7 Übernachtungen
  • Vollpension
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Trainingsmaterial
  • Täglich 2 Trainingseinheiten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Benützung Fitness
  • Benützung Wellness-Anlage
  • Benützung Hallenbad
  • Organisation Freundschaftsspiel (ersetzt eine TE)
  • Lokale Betreuung

Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage

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