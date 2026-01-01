Gardasee - Hotel Antares ab Gardasee
Gardasee - Hotel Antares ab Gardasee
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Eigenes Fussballzentrum
- Wellnessbereich
- Optimale Trainingsmöglichkeiten
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar
0
- 3 Übernachtungen
- Halbpension
- Mineralwasser zu den Mahlzeiten
- Massage- / Materialraum
- 5 Trainingseinheiten
- Trinkwasser zu den Trainings
- Benützung Theorieraum
- Benützung Gym
- 1x Zutritt Spa-Bereich mit Hallenbad, Sauna, Hamman, Hydromassage
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- Wifi im Hotel
- Freie Benützung Bikes/Velo
- Freie Benützung Waschraum zum selber Waschen der Trainingskleidung
- knecht sportreisen Betreuung
- Kurtaxen (EUR 1.- pro Person/Nacht, vor Ort zahlbar)
- Vollpension CHF 12.- pro Person/Nacht
- Verlängerungsnacht CHF 85.- DBZ / 95.- DZ / 120.- EZ
Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage