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Gardasee - Hotel Antares ab Gardasee

Das Hotel mit Sport- bzw. eigenem Fussballzentrum mit vielen Naturrasenplätzen direkt beim Hotel. Ein Wellnessbereich im Hotel ist ebenfalls vorhanden. Ideal für Jugendteams mit beschränktem Budget.
Gardasee - Hotel Antares ab Gardasee
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Eigenes Fussballzentrum
- Wellnessbereich
- Optimale Trainingsmöglichkeiten
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar

0
  • 3 Übernachtungen
  • Halbpension
  • Mineralwasser zu den Mahlzeiten
  • Massage- / Materialraum
  • 5 Trainingseinheiten
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Benützung Theorieraum
  • Benützung Gym
  • 1x Zutritt Spa-Bereich mit Hallenbad, Sauna, Hamman, Hydromassage
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • Wifi im Hotel
  • Freie Benützung Bikes/Velo
  • Freie Benützung Waschraum zum selber Waschen der Trainingskleidung
  • knecht sportreisen Betreuung
Nicht inbegriffene Leistungen:
  • Kurtaxen (EUR 1.- pro Person/Nacht, vor Ort zahlbar)
  • Vollpension CHF 12.- pro Person/Nacht
  • Verlängerungsnacht CHF 85.- DBZ / 95.- DZ / 120.- EZ

Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage

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