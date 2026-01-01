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Gardasee - Hotel Europa ab Gardasee

Optimaler gelegen wäre das Haus wohl nur für Schwimmer: Das Hotel Europa befindet sich direkt am Ufer des Gardasees, nur einen Steinwurf vom Strand von Desenzano entfernt. Die Sportanlage mit gepflegtem Rasenplatz erreichen Fussballer zu Fuss in nur fünf Minuten. Spielt das Wetter einmal nicht mit, kann man problemlos auf Kunstrasen ausweichen. Nach dem Training gibt es im Restaurant neben internationaler Küche auch traditionelle Fischgerichte.

Frisch gestärkt geht es abends dann weiter in die umliegenden Bars. Bei gutem Wetter lohnt es sich, vorher noch ein Stück an der Seepromenade entlang zu spazieren. Wer mit kleinem Budget kalkuliert, dabei aber auf Komfort nicht verzichten möchte, ist im traditionsreichen Hotel Europa genau richtig.

Gardasee - Hotel Europa ab Gardasee
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Hotel direkt am Gardasee
- Kunstrasen und Rasenplatz
- Traditionelles Restaurant
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie (F, M, A)

Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar

3 Übernachtungen
  • Halbpension, Mittag- oder Abendessen 3-Gänge
  • Mineralwasser, Kaffee/Tee zu den Mahlzeiten
  • Massage- / Materialraum
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • 5 Trainingseinheiten à 90 Minuten (TE)
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • Kurtaxen
  • Parkplatz
  • WLAN
  • Lokale Betreuung
Zuschläge:
  • Vollpension CHF 15.- / Pers. und Nacht
  • Verlängerungsnacht CHF 70.- DBZ / 80.- DZ / 90.- EZ

Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage

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