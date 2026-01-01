Gardasee - Hotel Europa ab Gardasee
Gardasee - Hotel Europa ab Gardasee
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Hotel direkt am Gardasee
- Kunstrasen und Rasenplatz
- Traditionelles Restaurant
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie (F, M, A)
Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar
3 Übernachtungen
- Halbpension, Mittag- oder Abendessen 3-Gänge
- Mineralwasser, Kaffee/Tee zu den Mahlzeiten
- Massage- / Materialraum
- Trinkwasser zu den Trainings
- 5 Trainingseinheiten à 90 Minuten (TE)
- Täglich 1x Wäscheservice
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- Kurtaxen
- Parkplatz
- WLAN
- Lokale Betreuung
- Vollpension CHF 15.- / Pers. und Nacht
- Verlängerungsnacht CHF 70.- DBZ / 80.- DZ / 90.- EZ
Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage