Gardasee - Hotel Admiral Villa Erme ab Gardasee
Gardasee - Hotel Admiral Villa Erme ab Gardasee
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Unweit des Gardasees
- Panoramaterrasse mit Seeblick
- Optimaler Trainingsort
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag So reisen Sie
Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar
0
- 3 Übernachtungen
- Halbpension
- Welcome Drink
- Mineralwasser, Kaffee/Tee zu den Mahlzeiten
- Massage-/ Meeting-/ Materialraum
- Täglich 2 Trainingseinheiten à 90 Minuten (TE)
- Trinkwasser zu den Trainings
- Täglich 1x Wäscheservice
- Parkplätze
- Benützung Hallenbad, Jacuzzi, Sauna, kleiner Gym
- Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
- Kurtaxen (zahlbar vor Ort)
- Lokale Betreuung
- Kurtaxen (EUR 1.- pro Person/Nacht, vor Ort zahlbar)
- Vollpension CHF 25.- pro Person/Nacht
- Verlängerungsnacht CHF 80.- DBZ / 95.- DZ / 120.- EZ
Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage