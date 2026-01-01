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Gardasee - Hotel Admiral Villa Erme ab Gardasee

Nur einige Schritte vom schönen, blauen Wasser des Gardasees entfernt, privilegiert zwischen Desenzano und Sirmione, liegt das moderne Admiral Hotel. Mit einem halbüberdachten Pool mit Hydromassage und Jetstream, Sauna, Fitnessecke, Sonnenterasse mit Whirlpool und Panoramaterrasse mit Seeblick ausgestattet, ist es der ideale Ort für einen erholsamen Ferien oder für Sportreisen.
Gardasee - Hotel Admiral Villa Erme ab Gardasee
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Unweit des Gardasees
- Panoramaterrasse mit Seeblick
- Optimaler Trainingsort
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag So reisen Sie

Anreise individuell, gerne organisieren wir Ihnen falls gewünscht einen Reisecar

0
  • 3 Übernachtungen
  • Halbpension
  • Welcome Drink
  • Mineralwasser, Kaffee/Tee zu den Mahlzeiten
  • Massage-/ Meeting-/ Materialraum
  • Täglich 2 Trainingseinheiten à 90 Minuten (TE)
  • Trinkwasser zu den Trainings
  • Täglich 1x Wäscheservice
  • Parkplätze
  • Benützung Hallenbad, Jacuzzi, Sauna, kleiner Gym
  • Organisation Freundschaftsspiel inkl. Schiedsrichterkosten (ersetzt eine TE)
  • Kurtaxen (zahlbar vor Ort)
  • Lokale Betreuung
Nicht inbegriffene Leistungen:
  • Kurtaxen (EUR 1.- pro Person/Nacht, vor Ort zahlbar)
  • Vollpension CHF 25.- pro Person/Nacht
  • Verlängerungsnacht CHF 80.- DBZ / 95.- DZ / 120.- EZ

Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage

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