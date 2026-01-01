Gardasee - Hotel Admiral Villa Erme ab Gardasee

Nur einige Schritte vom schönen, blauen Wasser des Gardasees entfernt, privilegiert zwischen Desenzano und Sirmione, liegt das moderne Admiral Hotel. Mit einem halbüberdachten Pool mit Hydromassage und Jetstream, Sauna, Fitnessecke, Sonnenterasse mit Whirlpool und Panoramaterrasse mit Seeblick ausgestattet, ist es der ideale Ort für einen erholsamen Ferien oder für Sportreisen.