Ha'apai Inseln Reisen
53 Südseeträume
Sandy Beach Resort
Preis auf Anfrage
Foa
Das Sandy Beach Resort liegt 45 Flugminuten von Nuku’alofa entfernt, an einem traumhaften Sandstrand. Der...
Traumhaftes Meeresparadies direkt vor der Hoteltür
Auf den Ha'apai Inseln erleben Sie bei zahlreichen Aktivitäten das kristallklare Meer vor der Küste hautnah! Fahren Sie mit dem Kajak die Korallenriffe entlang, entdecken Sie beim Tauchen und Schnorcheln die schillernde Unterwasserwelt oder beobachten Sie Buckelwale bei Bootsfahrten auf dem offenen Meer. In den Hotels und Resorts der Inseln lassen Sie sich anschliessend von kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen und geniessen die polynesische Gastlichkeit.
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