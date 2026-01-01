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Ha apai Inseln, Tonga

Ha'apai Inseln Reisen

53 Südseeträume

Etwas abseits der ausgetretenen Touristenpfade liegt die Ha'apai Inselgruppe im Südpazifik. Die insgesamt 53 Inseln gehören zum Königreich Tonga. Sie liegen an der Datumsgrenze, weshalb auch gerne von dem „Ort, an dem die Zeit beginnt“ gesprochen wird. Besuchen Sie Ha'apai auf Ihrer Tonga Rundreise. In unserem Angebot finden Sie ausgewählte Hotels und Resorts für Ihren Aufenthalt. Sprechen Sie unser Südsee Spezialisten-Team an. Wir beantworten gerne Ihre Fragen rund um Ihre Reise auf die Ha'apai Inseln.

Sandy Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Foa
Das Sandy Beach Resort liegt 45 Flugminuten von Nuku’alofa entfernt, an einem traumhaften Sandstrand. Der...

Traumhaftes Meeresparadies direkt vor der Hoteltür

Auf den Ha'apai Inseln erleben Sie bei zahlreichen Aktivitäten das kristallklare Meer vor der Küste hautnah! Fahren Sie mit dem Kajak die Korallenriffe entlang, entdecken Sie beim Tauchen und Schnorcheln die schillernde Unterwasserwelt oder beobachten Sie Buckelwale bei Bootsfahrten auf dem offenen Meer. In den Hotels und Resorts der Inseln lassen Sie sich anschliessend von kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen und geniessen die polynesische Gastlichkeit.

Flitterwochen Tonga

Romantische Flitterwochen auf den Inseln von Tonga

Kultur

Hier erfahren Sie alles über die spannende Geschichte und Kultur Tongas

Walbeobachtungen auf Tonga

Erleben Sie die faszinierenden Buckelwale mit unseren speziellen Angeboten

Reiseinformationen

Interessante und wissenswerte Informationen rund um die Tonga Inseln

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