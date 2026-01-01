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Vava u Inseln, Tonga

Vava'u Inseln Resorts und Strandhotels

Ferien auf unberührten Inseln erleben

Tonga-Inseln gibt es zahlreiche. Es wird allerdings behauptet, dass die Vava'u-Inseln zu den schönsten gehören. Die Inselgruppe befindet sich im Norden und sie fasziniert nahezu alle Besucher und Reisenden. Einige der Inseln sind bis heute noch unbewohnt und üben somit einen ganz besonderer Reiz aus. Sie möchten sich einmal wie Robinson fühlen? Dann sind Sie hier bestens aufgehoben! Besonders beliebt ist das königliche „Royal Tonga-Bier“. Dieses hat sich mittlerweile in den Lodges vollständig etabliert. Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten einfach nach Vava'u-Inseln Reisen.

Reef ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Kapa Island
Das Reef Resort liegt auf Vava’u, rund eine Flugstunde nördlich von Nuku’alofa. Vom Flughafen dauert der...

Segler ankern vor einer traumhaften Kulisse

Tonga bietet Ihnen eine malerische und abgeschiedene Region zugleich und wird immer wieder als irdisches Paradies bezeichnet. Korallenriffe und ein traumhafter Strand sorgen für Entspannung. Besonders Segler ankern gerne hier und würden am liebsten für immer bleiben. Mit Kajaks können auch Sie die einsamen Lagunen erreichen und sich im Anschluss abkühlen. Entdecken Sie den „Lucky Beach“ auf der Insel Utungake – hier scheinen Sie am Ende der Zivilisation angekommen zu sein.

Wenn Sie die Reiselust gepackt hat, setzen Sie sich mit unseren Spezialisten in Verbindung und lassen Sie sich ein individuelles Angebot für Ihre Vava'u-Inseln Reisen unterbreiten!

Flitterwochen Tonga

Romantische Flitterwochen auf den Inseln von Tonga

Kultur

Hier erfahren Sie alles über die spannende Geschichte und Kultur Tongas

Walbeobachtungen auf Tonga

Erleben Sie die faszinierenden Buckelwale mit unseren speziellen Angeboten

Reiseinformationen

Interessante und wissenswerte Informationen rund um die Tonga Inseln

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