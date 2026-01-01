Tongatapu Reisen
Willkommen im Paradies der Südsee
Fafa Island Resort
Preis auf Anfrage
Nuku'alofa
Das Fafa Island Resort liegt auf einer kleinen, palmengesäumten Koralleninsel, rund 30 Minuten per Boot vor der Küste...
Fafa Island Resort
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Nuku'alofa
Das Fafa Island Resort liegt auf einer kleinen, palmengesäumten Koralleninsel, rund 30 Minuten per Boot vor der Küste...
Seaview Lodge
Preis auf Anfrage
Nuku'alofa
Die Seaview Lodge liegt an der Nordküste von Tongatapu, der Hauptinsel von Tonga. Zum Flughafen sind es rund 40...
Seaview Lodge
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Nuku'alofa
Die Seaview Lodge liegt an der Nordküste von Tongatapu, der Hauptinsel von Tonga. Zum Flughafen sind es rund 40...
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