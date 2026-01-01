Die Hauptinsel von Tonga, Tongatapu, ist komplett flach – Erhebungen suchen Sie auf dieser Insel somit vergeblich. Den König bekommen nur sehr wenige zu Gesicht, jedoch kann man auf der Insel zumindest einen Blick auf seinen Palast werfen. Dieser ist jedoch nicht die einzige Attraktion und Sehenswürdigkeit, die auf der Insel Tongatapu wartet: Im Landesinneren finden Sie zahlreiche archäologische Stätten. Ein aus drei Steinen zusammengeführtes, an Stonehenge erinnerndes Tor sollten Sie sich bei Ihren Tongatapu Reisen keinesfalls entgehen lassen.

Wünschen Sie nähere Informationen zu dieser faszinierenden Insel, stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne zur Verfügung. Die Strände direkt vor der Haustüre Das Flughunde-Reservat in Kolovai ist eine weitere Attraktion, die Sie besichtigen können. Es handelt sich um Tiere, die der Spezies der Fledertiere angehören und hier bei Dämmerung für ein regelrechtes Spektakel sorgen. Vergessen Sie aber auch nicht, den traumhaften Stränden einen Besuch abzustatten!