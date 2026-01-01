Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südsee Reisen Gütesiegel
südseereisen
Tongatapu, Tonga

Tongatapu Reisen

Willkommen im Paradies der Südsee

Die Hauptinsel von Tonga, Tongatapu, ist komplett flach – Erhebungen suchen Sie auf dieser Insel somit vergeblich. Den König bekommen nur sehr wenige zu Gesicht, jedoch kann man auf der Insel zumindest einen Blick auf seinen Palast werfen. Dieser ist jedoch nicht die einzige Attraktion und Sehenswürdigkeit, die auf der Insel Tongatapu wartet: Im Landesinneren finden Sie zahlreiche archäologische Stätten. Ein aus drei Steinen zusammengeführtes, an Stonehenge erinnerndes Tor sollten Sie sich bei Ihren Tongatapu Reisen keinesfalls entgehen lassen.

Wünschen Sie nähere Informationen zu dieser faszinierenden Insel, stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne zur Verfügung. Die Strände direkt vor der Haustüre Das Flughunde-Reservat in Kolovai ist eine weitere Attraktion, die Sie besichtigen können. Es handelt sich um Tiere, die der Spezies der Fledertiere angehören und hier bei Dämmerung für ein regelrechtes Spektakel sorgen. Vergessen Sie aber auch nicht, den traumhaften Stränden einen Besuch abzustatten!

Fafa Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Nuku'alofa
Das Fafa Island Resort liegt auf einer kleinen, palmengesäumten Koralleninsel, rund 30 Minuten per Boot vor der Küste...
Fafa Island ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Nuku'alofa
Das Fafa Island Resort liegt auf einer kleinen, palmengesäumten Koralleninsel, rund 30 Minuten per Boot vor der Küste...
Seaview LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Nuku'alofa
Die Seaview Lodge liegt an der Nordküste von Tongatapu, der Hauptinsel von Tonga. Zum Flughafen sind es rund 40...
Seaview LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Nuku'alofa
Die Seaview Lodge liegt an der Nordküste von Tongatapu, der Hauptinsel von Tonga. Zum Flughafen sind es rund 40...

Flitterwochen Tonga

Romantische Flitterwochen auf den Inseln von Tonga

Kultur

Hier erfahren Sie alles über die spannende Geschichte und Kultur Tongas

Walbeobachtungen auf Tonga

Erleben Sie die faszinierenden Buckelwale mit unseren speziellen Angeboten

Reiseinformationen

Interessante und wissenswerte Informationen rund um die Tonga Inseln

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südsee-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren