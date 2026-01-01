The Brando
Tetiaroa
Beschreibung
Lage
Das Brando liegt rund 20 Flugminuten von Papeete entfernt in Richtung Norden. Zur Insel, welche Marlon Brando 1966 gekauft hatte, gehören ein wunderschönes Atoll und 12 eigene kleine Inseln. Die Insel ist nur mit dem Privatflugzeug des Resorts erreichbar.
Angebot
Das The Brando bietet Luxus pur und ist gleichzeitig ein ökologischer Vorreiter, was den ökologischen Fussabdruck und die Emissionen angeht. Das Resort verfügt über zwei preisgekrönte Restaurants, welche von hervorragenden Küchenchefs geleitet werden. In den beiden Bars lassen sich gemütliche Stunden mit den Füssen im Sand und einem Cocktail oder Glas Wein in der Hand erleben. Den Gästen stehen ein Fitnessraum, Billardtische, Fahrräder, Kajaks, Stand-up-Paddle Boards und ein Tennisplatz zur freien Verfügung.
Im Preis ist zudem eine Aktivität täglich eingeschlossen. Die Aktivitäten reichen von Fischen, Tauchen, Tanzlektionen bis zu Kochdemonstrationen oder Wandern. Um nach einer interessanten Aktivität so richtig entspannen zu können, ist zudem täglich eine Spa-Behandlung im Übernachtungspreis eingeschlossen.
Zimmer
In den insgesamt 35 Villen können maximal 82 Gäste gleichzeitig beherbergt werden. Die grosszügigen Villen sind mit den üblichen Annehmlichkeiten ausgestattet und sehr stilvoll eingerichtet. Zu den Annehmlicheiten der Villen gehören eine Klimaanlage, ein Deckenventilator, ein Fernseher, eine Minibar, ein grosses Badezimmer, ein Safe sowie eine grosse und private Terrasse mit eigenem kleinen Swimmingpool. Die Two Bedroom und Three Bedroom Villen verfügen zudem über eine vollausgestattete Küche.
Tipp vom Spezialisten
Zwischen November und März findet die Brutzeit der Schildkröten statt. Während einem Aufenthalt in dieser Zeit haben Sie die Chance, dem Schlüpfen der kleinen Schildkröten nachts zuzusehen.
Preis auf Anfrage
Loading map...