Te Moana Tahiti Resort
Papeete
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt in der Punaauia Region, an der Nordwestküste von Tahiti und nahe eines Einkaufzentrums. Zum Flughafen sind es ca. 5 Fahrminuten, zum Stadtzentrum von Papeete rund 15 Fahrminuten. Der Hafen befindet sich rund 11 km vom Hotel entfernt.
Angebot
Das Te Moana verfügt über einen Infinity Swimmingpool, einen Fitnessraum und das «Hanonui» Wellness Center. Im Restaurant «Vaitohi » geniessen Sie das Frühstück, das «Taapuna » Restaurant am Meer serviert am Mittag und am Abend ein umfangreiches À-la-carte-Menü mit polynesischer und internationaler Küche. Getränke werden an der Poolbar oder Beachbar genossen. Kostenloses WLAN steht zur Verfügung.
Zimmer
Das Resort bietet 120 Zimmer, Studios, Suiten und Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmer. Jedes Zimmer verfügt über einen Schlafbereich, einen separaten Wohnbereich, ein Badezimmer mit Dusche und Badewanne, eine ausgestattete Küche, ein Fernseher, eine Klimaanlage, eine Tee-/ Kaffeestation, ein Safe und einen Balkon/Terrasse welcher auf den Garten oder die Bucht blickt.
Preis auf Anfrage
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