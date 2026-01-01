Beschreibung

Lage Das Resort liegt in der Punaauia Region, an der Nordwestküste von Tahiti und nahe eines Einkaufzentrums. Zum Flughafen sind es ca. 5 Fahrminuten, zum Stadtzentrum von Papeete rund 15 Fahrminuten. Der Hafen befindet sich rund 11 km vom Hotel entfernt.

Angebot Das Te Moana verfügt über einen Infinity Swimmingpool, einen Fitnessraum und das «Hanonui» Wellness Center. Im Restaurant «Vaitohi » geniessen Sie das Frühstück, das «Taapuna » Restaurant am Meer serviert am Mittag und am Abend ein umfangreiches À-la-carte-Menü mit polynesischer und internationaler Küche. Getränke werden an der Poolbar oder Beachbar genossen. Kostenloses WLAN steht zur Verfügung.