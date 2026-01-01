InterContinental Tahiti Resort
Papeete - Faa'a
Beschreibung
Lage
Das Hotel rund 10 Fahrminuten vom Flughafen Papeete entfernt. Die Stadt ist in rund 20 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
In der Anlage befindet sich eine Lobby Bar, eine Natur-Lagune, ein Swimmingpool mit Poolbar und die Tiki Bar. Im «Tiare»-Restaurant werden typische polynesische Speisen serviert und es finden hier mehrmals wöchentlich Themenabende mit Buffet und Tanzshow statt. Im «Le Lotus» werden Gourmet-Mahlzeiten angeboten. Zudem verfügt das Hotel über einen Spa & Wellnessbereich und bietet Aktivitäten an.
Zimmer
Die 246 Zimmer, Suiten und Overwater Bungalows sind über die weitläufige Anlage verteilt. Nebst einem Balkon oder einer Terrasse verfügen die Zimmer über die gängigen Annehmlichkeiten wie Fernseher, Klimaanlage, Kühlschrank, Tee-/Kaffeestation und Safe. Die Ocean- und Moorea-View Zimmer garantieren eine tolle Sicht auf die Lagune.
Preis auf Anfrage
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