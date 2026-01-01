In der Anlage befindet sich eine Lobby Bar, eine Natur-Lagune, ein Swimmingpool mit Poolbar und die Tiki Bar. Im «Tiare»-Restaurant werden typische polynesische Speisen serviert und es finden hier mehrmals wöchentlich Themenabende mit Buffet und Tanzshow statt. Im «Le Lotus» werden Gourmet-Mahlzeiten angeboten. Zudem verfügt das Hotel über einen Spa & Wellnessbereich und bietet Aktivitäten an.