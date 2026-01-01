Beschreibung

Lage Das Opoa Beach Hotel liegt an der Südküste von Raiatea, rund 50 Autominuten vom Flughafen entfernt.

Angebot Das Hotel verfügt über ein Restaurant, einen Swimmingpool, kostenloses WLAN in den öffentlichen Bereichen und eine Bibliothek. Zudem werden kostenlos Kajaks, Kanus und Schnorchelausrüstungen verliehen. Ein Massageservice kann im eigenen Zimmer gegen Gebühren organisiert werden.

Zimmer Die 10 Bungalows unterscheiden sich einzig durch die Lage. Sie sind alle mit einem Ventilator, einer Dusche und Toilette, einer Kaffee-/Teestation, einer Minibar, einem Fernseher und einer Terrasse mit Hängematte ausgestattet.