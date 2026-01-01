Sheraton New Caledonia Deva Spa & Golf Resort
Bourail
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt 2.5 Fahrstunden von Nouméa, direkt am Sandstrand und mit der hügeligen Landschaft von Bourail im Hintergrund. Das Naturschutzgebiet «Deva Domain» liegt in Gehdistanz.
Angebot
Geniessen Sie die Sonne am Infinity Swimmingpool, halten Sie sich im rund um die Uhr geöffneten Fitnessstudio fit, schlagen Sie im «Deva New Caledonia Golf Club» ab oder gönnen Sie sich eine Verjüngungskur im ruhigen Spa Bereich. Für Ihr leibliches Wohl sorgen das À-la- Carte-Restaurant «Reef» mit einem Speisesaal und einer Aussenterrasse und der «Sand Beach Grill» welcher französische Küche mit Blick auf den Ozean serviert.
An der Creek Bar mit Blick auf den Infinity Swimmingpool erhalten die Gäste köstliche Cocktails und Tapas. Freuen Sie sich auf kostenfreies WLAN und einen Kids Club für die jüngeren Gäste. Unterschiedliche Aktivitäten können vor Ort gebucht werden.
Zimmer
Die Zimmer, Bungalows und Suiten mit 1 bis 3 Schlafzimmern sind in der Gartenanlage verteilt und bieten bis auf die Beachfront Bungalows alle Gartenblick. Alle Zimmer Kategorien sind klimatisiert und verfügen über ein Badezimmer mit Dusche und Badewanne, einen Haartrockner, einen Safe, eine Tee-/Kaffeestation, eine Minibar, einen Fernseher und einen Balkon oder eine Terrasse. Die Bungalows verfügen über ein extra Wohnbereich, während die Large Zimmer einen extra Wohnbereich mit Sofa Bett haben. Die Suiten mit 1 Schlafzimmer haben zudem eine vollausgestattete Küche und einen Essbereich und die Suiten mit 2 und 3 Schlafzimmern verfügen zudem über ein zweites Badezimmer.
Preis auf Anfrage
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