Geniessen Sie die Sonne am Infinity Swimmingpool, halten Sie sich im rund um die Uhr geöffneten Fitnessstudio fit, schlagen Sie im «Deva New Caledonia Golf Club» ab oder gönnen Sie sich eine Verjüngungskur im ruhigen Spa Bereich. Für Ihr leibliches Wohl sorgen das À-la- Carte-Restaurant «Reef» mit einem Speisesaal und einer Aussenterrasse und der «Sand Beach Grill» welcher französische Küche mit Blick auf den Ozean serviert.

An der Creek Bar mit Blick auf den Infinity Swimmingpool erhalten die Gäste köstliche Cocktails und Tapas. Freuen Sie sich auf kostenfreies WLAN und einen Kids Club für die jüngeren Gäste. Unterschiedliche Aktivitäten können vor Ort gebucht werden.