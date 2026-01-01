Die sechs Mini-Villen sind oberhalb der Hauptlodge verteilt und bieten einen wunderschönen Blick über die Hügel. Jede Villa besteht aus einem Zimmer und einer Suite, welche separat oder als Einheit über die Terrasse verbunden angeboten werden. Die Zimmer für zwei Personen mit Terrasse verfügen über ein Badezimmer mit einer begehbaren Dusche und separater Toilette. Die Suiten für 4 Personen mit 2 Schlafzimmern verfügen über ein Badezimmer, ein separates WC, ein Wohnzimmer, eine Küche, eine überdachte obere Terrasse und eine untere Terrasse mit einem privaten Jacuzzi.

Alle sind klimatisiert und verfügen über einen Fernseher und eine moderne Einrichtung. Einige Häuser verfügen zusätzlich über eine Küche und einen Jacuzzi. Die Mini Suite «Bois Noir» ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität ausgestattet.