Betikure Parc Lodge
Bourail
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft liegt im Landesinneren von Bourail, inmitten der hügeligen Landschaft, auf einem 20 Hektar grossen Areal. Zum Flughafen in Noumea sind es 2.5 Fahrstunden. Nach Bourail, das nächste Dorf mit kleinem Museum und Einkaufsmöglichkeiten, sind es fünf Fahrminuten, zum Strand sind es 15 Minuten.
Angebot
Die Unterkunft bietet einen Infinity Pool und ein kleines Restaurant mit Bar, wo Sie sich an traditionellen französischen Leckereien erfreuen können. In der Lodge können unterschiedliche Aktivitäten wie Ausflüge mit Kajak oder Kitesurfen gebucht werden. Auch eine Massage kann vor Ort genossen werden.
Zimmer
Die sechs Mini-Villen sind oberhalb der Hauptlodge verteilt und bieten einen wunderschönen Blick über die Hügel. Jede Villa besteht aus einem Zimmer und einer Suite, welche separat oder als Einheit über die Terrasse verbunden angeboten werden. Die Zimmer für zwei Personen mit Terrasse verfügen über ein Badezimmer mit einer begehbaren Dusche und separater Toilette. Die Suiten für 4 Personen mit 2 Schlafzimmern verfügen über ein Badezimmer, ein separates WC, ein Wohnzimmer, eine Küche, eine überdachte obere Terrasse und eine untere Terrasse mit einem privaten Jacuzzi.
Alle sind klimatisiert und verfügen über einen Fernseher und eine moderne Einrichtung. Einige Häuser verfügen zusätzlich über eine Küche und einen Jacuzzi. Die Mini Suite «Bois Noir» ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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