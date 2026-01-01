Beschreibung

Lage Das Le Lagoto Resort & Spa liegt im Norden der Insel Savai’i und ist am besten per Mietwagen erreichbar. Das Mulifanua Fährterminal für die Überfahrt nach Savai’i liegt nur fünf Minuten vom Internationalen Flughafen Faleolo entfernt. Nach der 75-minütigen Fährüberfahrt reisen Sie nochmals 45 Minuten entlang der malerischen Küste.

Angebot Das «Vailili» Restaurant serviert frische, lokale Produkte und am Donnerstagabend werden Sie mit einem Themenbuffet und einer traditionellen Fia Fia Kulturshow und am Sonntag mit einem polynesischen BBQ verwöhnt. Zum Resort gehören eine Poolbar, ein kleiner Fitnessraum, ein Infinity Swimmingpool sowie kostenlose Kajaks und Stand Up Paddle Boards. Massagen und WLAN können vor Ort kostenpfllichtig gebucht werden.