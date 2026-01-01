Le Lagoto Resort & Spa
Savaii
Beschreibung
Lage
Das Le Lagoto Resort & Spa liegt im Norden der Insel Savai’i und ist am besten per Mietwagen erreichbar. Das Mulifanua Fährterminal für die Überfahrt nach Savai’i liegt nur fünf Minuten vom Internationalen Flughafen Faleolo entfernt. Nach der 75-minütigen Fährüberfahrt reisen Sie nochmals 45 Minuten entlang der malerischen Küste.
Angebot
Das «Vailili» Restaurant serviert frische, lokale Produkte und am Donnerstagabend werden Sie mit einem Themenbuffet und einer traditionellen Fia Fia Kulturshow und am Sonntag mit einem polynesischen BBQ verwöhnt. Zum Resort gehören eine Poolbar, ein kleiner Fitnessraum, ein Infinity Swimmingpool sowie kostenlose Kajaks und Stand Up Paddle Boards. Massagen und WLAN können vor Ort kostenpfllichtig gebucht werden.
Zimmer
Die 10 Oceanview und Beachfront Bungalows sind entlang der schönen Gartenanlage erbaut und bieten einen tollen Blick auf das Meer. Die Oceanview Bungalows stehen in der zweiten Reihe, die Beachfront Bungalows sind nur ein paar Schritte vom Meer entfernt. Die Bungalows sind mit den üblichen Annehmlichkeiten, wie einer Klimaanlage, einem Safe, einem Haartrockner, einer Tee-/Kaffeestation, einem kleinen Kühlschrank und einem Balkon mit Liegen ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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