Amoa Resort
Savaii
Beschreibung
Lage
Das Amoa Resort liegt hinter der Küstenstrasse, gesäumt von einem schönen Strand rund 20 Fahrminuten nördlich von der Fährstation Salelologa. Die Fährüberfahrt von Mulifanua, das Fährterminal liegt nur 5 Fahrminuten vom Flughafen entfernt, dauert rund 75 Minuten.
Angebot
Zur Unterkunft gehören ein hervorragendes Restaurant, das zu den besten des Landes gehört, sowie ein Swimmingpool mit einer Swim-Up-Bar. Kajaks stehen kostenlos zur Verfügung. Kulturelle Aktivitäten, Insel Touren, WLAN und Schnorchel Ausrüstungen können vor Ort erstanden werden.
Zimmer
Die 15 Zimmer, Bungalows und Villen sind alle im typischen samoanischen Style eingerichtet und verfügen über eine Klimaanlage, einen Safe, einen Fernseher, einen Haartrockner, einen Kühlschrank sowie eine Tee-/Kaffeestation und eine Outdoor-Dusche sowie eine eigene Terrasse zum Entspannen. Die Deluxe Bungalows bilden die einfachste Kategorie. Die 4 neuer gebauten Garden Zimmer sind die grösste Kategorie und liegen hinter den 8 Poolside Villen, welche rund um den Pool angeordnet sind.
Preis auf Anfrage
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