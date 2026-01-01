Beschreibung

Lage Das Amoa Resort liegt hinter der Küstenstrasse, gesäumt von einem schönen Strand rund 20 Fahrminuten nördlich von der Fährstation Salelologa. Die Fährüberfahrt von Mulifanua, das Fährterminal liegt nur 5 Fahrminuten vom Flughafen entfernt, dauert rund 75 Minuten.

Angebot Zur Unterkunft gehören ein hervorragendes Restaurant, das zu den besten des Landes gehört, sowie ein Swimmingpool mit einer Swim-Up-Bar. Kajaks stehen kostenlos zur Verfügung. Kulturelle Aktivitäten, Insel Touren, WLAN und Schnorchel Ausrüstungen können vor Ort erstanden werden.