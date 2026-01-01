Die 12 komfortablen Ocean View Zimmer befinden sich im Hauptgebäude mit atemberaubendem Meerblick und direktem Zugang zum Privatstrand und den anderen Annehmlichkeiten des Resorts. Inmitten des tropischen Gartens liegen die 34 Ocean View Suites. Sie sind modern, hell und geräumig eingerichtet und bieten einen ungestörten Blick auf das Meer. Etwas abgelegen, romantisch und privat und doch nur einen kurzen, gemütlichen Spaziergang zu den anderen Angeboten.

Die 19 Overwater Suiten liegen direkt am Wasser und bieten einen unverbauten Blick aufs Meer. 16 von den Overwater Suiten verfügen zudem über eine Aussendusche. Die 3 Over Water Villas mit 2 Schlafzimmern bieten eine luxuriöse Unterkunftsalternative für Familien und Freunde mit zwei geräumigen Schlafzimmern mit eigenem Bad, einem komfortablen Wohnzimmer, einer Küchenzeile und einer Terrasse mit Aussendusche. Alle Zimmer sind voll klimatisiert und verfügen über eine Tee-/ Kaffeestation, einen Fernseher, einen Haartrockner, einen Minikühlschrank, einen Safe und eine möblierte Terrasse.