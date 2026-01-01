Kokopo Beach Bungalow Resort
Kokopo
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt an der Stelle des ursprünglichen Kokopo Hotels, an der Blanche Bay, mit Blick auf die mächtigen Vulkane rund um Rabaul. Es liegt 5 Minuten von der Kokopo Waterfront und 20 Minuten vom Flughafen Tokua (Rabaul) entfernt.
Angebot
Die «Lulak Bar» serviert kühle Getränk. Nebenan befindet sich das «Hauswin Restaurant» mit multikultureller Küche von asiatisch über indisch und westlich bis zu traditionellen PNG-Gerichten. Das «Hauswin Cafe», serviert köstliche hausgemachte Kuchen, Snacks oder leichte Häppchen. Sämtliche Mahlzeiten können auf dem 12 Meter hohes Treetop Deck eingenommen werden. Zum Resort gehören zudem ein Swimmingpool mit Liegen und ein privater Sandstrad. Vor Ort können unterschiedliche Touren zu Wasser oder zu Land gebucht werden.
Zimmer
Alle Bungalows, Suiten und das Apartment sind klimatisiert und verfügen über einen Deckenventilator, eine Tee-/Kaffeestation, einen kleinen Kühlschrank, einen Fernseher und einen eigenen Balkon. Die Executive Bungalows befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Pool und der Lobby. Die Waterfront Bungalows sind individuelle Gebäude und haben einen ungestörten Blick auf die Blanche Bay. Die Waterfront Executive Suiten verfügen über ein separates Schlafzimmer, ein separates Wohnzimmer mit Essbereich, eine Waschmaschine, eine Küchenzeile und eine eigene Veranda.
Sie eignen sich hervorragend für Familien. Die Waterfront Premium Bungalows bieten mit atemberaubender Aussicht einen Rückzugsort am Rande des Resorts. Das Kokopo Beach Bungalow eignet sich für Selbstversorger die aber trotzdem nicht auf die Vorteile eines Resorts verzichten wollen.
Preis auf Anfrage
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