Alle Bungalows, Suiten und das Apartment sind klimatisiert und verfügen über einen Deckenventilator, eine Tee-/Kaffeestation, einen kleinen Kühlschrank, einen Fernseher und einen eigenen Balkon. Die Executive Bungalows befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Pool und der Lobby. Die Waterfront Bungalows sind individuelle Gebäude und haben einen ungestörten Blick auf die Blanche Bay. Die Waterfront Executive Suiten verfügen über ein separates Schlafzimmer, ein separates Wohnzimmer mit Essbereich, eine Waschmaschine, eine Küchenzeile und eine eigene Veranda.

Sie eignen sich hervorragend für Familien. Die Waterfront Premium Bungalows bieten mit atemberaubender Aussicht einen Rückzugsort am Rande des Resorts. Das Kokopo Beach Bungalow eignet sich für Selbstversorger die aber trotzdem nicht auf die Vorteile eines Resorts verzichten wollen.